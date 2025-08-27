نسرين طافش جريئة ومي عمرو جذابة.. 25 صورة للنجمات بالـ كروب توب

كتبت- شيماء مرسي

سيطرت صيحة "الكروب توب" على إطلالات النجمات في صيف 2025، ونسقت الفنانات هذه الصيحة بأساليب مبتكرة واكسسورات أنيقة.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات بصيحة "الكروب توب" في صيف 2025.

ما سر اختيار النجمات صيحة الكروب توب؟

نظرا لسهولة تنسيق صيحة "الكروب توب" مع قطع ملابس أخرى، فهي تعد خيارا مثاليا في فصل الصيف.

ويمكن ارتداء الكروب توب مع العديد من القطع المختلفة، لذا فهي تناسب الإطلالات الكاجوال والمناسبات.

وبالإضافة إلى ذلك، في فصل الصيف يعتبر الكروب توب خيارا مثاليا، نظرا لأنه مريح، وفقا لـ "allcottonandlinen".

مي عمر

ارتدت الفنانة مي عمر فستان قصير باللون الأصفر بصيحة الكروب توب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان بصيحة الكروب توب باللون الأبيض من الدانتيل، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم بفستان طويل باللون الأصفر مكشوف عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات مكونة من حلق وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

نسرين طافش

أطلت الفنانة نسرين طافش بفستان جريء باللون الأصفر مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

سيرين عبد النور

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بفستان مكون من قطعتين باللون البيبي بلو مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.