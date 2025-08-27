"جمال وتألق".. 5 متسابقات يتنافسن على لقب ملكة جمال مصر 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تقترب منافسات ملكة جمال مصر 2025 من مرحلتها النهائية، مع اقتراب موعد إغلاق التصويت، والمقرر في تمام الساعة السادسة مساء يوم 6 سبتمبر.

الترتيب الحالي لأبرز المتسابقات:

حتى الآن، تتصدر سما كامل قائمة التصويت، وسط منافسة قوية من مجموعة من المشاركات المتميزات، وإليكم أبرز خمس متسابقات وفقا لأحدث نتائج التصويت:

سما كامل.

منار محمد.

نادين زكريا.

شروق إسماعيل.

ملك سرور.

تتويج ملكة جمال مصر:

المتسابقة التي تنال أعلى نسبة تصويت ستُتوج بلقب "ملكة جمال مصر 2025"، بالإضافة إلى حصولها على مقعد مباشر ضمن أفضل 10 متسابقات في المرحلة النهائية من المسابقة.

تاريخ المسابقة:

انطلقت مسابقة "بنت مصر" في عام 2016 كنسخة حديثة من مسابقة ملكة جمال مصر، التي تعود بداياتها إلى عام 1927، بهدف مواكبة تطورات العصر وتقديم رؤية جديدة تُعبر عن المرأة المصرية.

كان الهدف من المسابقة تمكين للشابات المصريات من التعبير عن مواهبهن، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

تسعى الجهة المنظمة إلى دعم المشاركات من خلال توفير فرص جديدة تساعدهن على تطوير مهاراتهن، وتحقيق طموحاتهن.