هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. كيف نسقت إطلالتها؟

06:04 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ويضفى اللون الوردي على الإطلالة مظهر فاخر وأنيق، ويمنح المرأة شعورا بالجاذبية والحيوية.

ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وفقا لموقع "instyle".

وأطلت هنا بفستان بقصة الكب باللون الوردي مزينا بالورود والدانتيل من أسفل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي وحقيبة يد صغيرة باللون البينك.

واختارت هنا الظهور بلوك بسيط وناعم يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

وتركت هنا شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

هنا الزاهد
