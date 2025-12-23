الداخلية: ضبط 9 ملايين جنيه عملات و85 طن دقيق خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكل المحاولات غير المشروعة للإتجار بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار السلع الأساسية.

ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه

تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بما يتجاوز 9 ملايين جنيه، بعد محاولات إخفاء العملات والمضاربة بها.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

ضبط 85 طن دقيق مدعم وأبيض

في نفس الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكثفة على الأسواق لضبط الجرائم التموينية، وضبط نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط أكثر من 85 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية جمهور المستهلكين.