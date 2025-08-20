إعلان

فستان جريء.. صور ومعلومات عن إطلالة سيرين عبد النور

09:49 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ارتدت سيرين فستانا طويلا بقصة ضيقة باللون النبيتي، أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون النبيتي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور.

تفاصيل الإطلالة

الفستان من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "إليزابيتا فرانكي".

المكياج من لمسة خبيرة التجميل زينة إبراهيم.

بينما تصفيف الشعر بواسطة المصفف روني جبرين.

سيرين عبد النور إطلالة سيرين عبد النور إنستجرام سيرين عبد النور
