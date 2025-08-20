هوت شورت وفستان مفتوح.. نسرين طافش بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة وملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

أطلت نسرين مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، يتميز بقصة قصيرة من الأمام، بينما ينسدل من الخلف لشكل طويل، ونسقت معه "هوت شورت" جينز.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأزرق، وحذاء أسود أنيق مزينا بتطريزات لامعة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق.

وفقا لموقع "makeyourimage"، اللون الأبيض يجذب الأنظار ويمنح مرتديه إشراقة وإطلالة مميزة، كما أنه يتناسب مع ألوان البشرة.

ويمكن أيضا تنسيقه مع إكسسوارات بسيطة، بالإضافة إلى، أن الفستان الأبيض خيارا مثاليا لأيام الصيف الحارة، لأنه يعكس أشعة الشمس ويمنح شعورا بالانتعاش.