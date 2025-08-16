إعلان

إحداها بمليون جنيه.. 25 صورة لفساتين هيفاء وهبي الجريئة

02:03 م السبت 16 أغسطس 2025
    إطلالة هيفاء وهبي_5
    تألقت بفستان أسود لامع_6
    سعر الفستان 4200 يورو_7
    سعر فستان هيفاء وهبي_8
    ظهرت بفستان فضي قصير فوق الركبة_9
    فساتين هيفاء وهبي الجريئة_10
    فستان شفاف ومطرز يدويا مزيج من الأزرق والذهبي_11
    فستان أسود مطرز_12
    ارتدت فستانا قصيرا بتنورة منفوشة من تصميم Paco Rabanne_3
    فستان فضي قصير فوق الركبة مزود بأكمام منتفخة وفتحة V عند الصدر_14
    فستان فضي لامع_15
    فستان لافندر_16
    هيفاء بفستان بني قصير_17
    هيفاء بفستان رصاصي جريء_18
    هيفاء بفستان طويل أنيق من دار أزياء Balmain_19
    فستان بني قصير_13
    هيفاء بفستان من من دار Yves Saint Laurent_20
    هيفاء وهبي بفستان جذاب_22
    إطلالة جريئة لهيفاء وهبي_4
    هيفاء وهبي_24
    يتميز الفستان بفتحة صدر طويلة على شكل V تصل حتى البطن_25
    اختارت فستانا قصيرا باللون الذهبي الميتاليك_1
    هيفاء وهبي بفستان لافندر_23
    هيفاء وهبي بإطلالة جريئة_21
كتبت- أسماء مرسي:

تحرص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الظهور بإطلالات جذابة وساحرة، حيث تتعاون مع أهم دور الأزياء العالمية.
في السطور التالية، نستعرض مجموعة من أبرز فساتين هيفاء وهبي وأسعارها.

فستان باللون الأسود
أطلت هيفاء بفستان طويل أنيق من دار أزياء Balmain، باللون الأسود مزينا بتطريزات من الخرز والترتر الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي.
يبلغ سعره 4200 يورو (حوالي 237,000 جنيه مصري).

فستان لافندر
اختارت فستانا بلون اللافندر من توقيع Elisabetta Franchi، مصنوع من قماش الجيرسيه اللامع، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت أيضا مكياجا نيود لتكمل إطلالتها الناعمة، يبلغ سعر الفستان 124,000 ريال سعودي (ما يعادل مليون جنيه مصري).

فستان قصير رصاصي
في إطلالة أخرى، ارتدت فستانا قصيرا بتنورة منفوشة من تصميم Paco Rabanne، يصل سعره 1555 دولار) أي ما يعادل (50,000 جنيه مصري).

فستان أسود مطرز
تألقت بفستان أسود لامع، طويل ومطرز بالخرز، يتميز بفتحة جانبية أنيقة، واختارت مكياجا قويا يبرز ملامح عينيها مع أحمر شفاه بلون داكن.
السعر 7790 يورو، أي ما يعادل (452,000 جنيه مصري).

فستان فضي لامع
ظهرت بفستان فضي قصير فوق الركبة، مزود بأكمام منتفخة وفتحة V عند الصدر، من تصميم دار Balmain، يصل سعره 17,845 دولار، أي ما يعادل ( 882,613 جنيه مصري).

فستان بني قصير
اختارت فستانا قصيرا باللون الذهبي الميتاليك من دار Yves Saint Laurent، تميز بفتحة صدر طويلة على شكل V تصل حتى البطن، بسعر 1276.40 دولار، أي ما يعادل (62,000 جنيه مصري).

فستان بقصة عروس البحر
وفي ظهور آخر، ارتدت فستانا طويلا بتصميم "عروس البحر"، شفاف ومطرز يدويا مزيج من الأزرق والذهبي والأخضر والبنفسجي، من توقيع المصمم اللبناني Tony Chaaya، يبلغ سعره 2600 دولار (حوالي 125,000 جنيه مصري).

فساتين هيفاء وهبي هيفاء وهبي
