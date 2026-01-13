إطلالة جريئة.. هلا السعيد تخطف الأنظار بفستان وردي

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة هلا السعيد بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هلا فستان طويل باللون الوردي اللامع بصيحة الأوف شولدر وبفتحة ساق جريئة .

وبحسب "فوج"، اللون الوردي يرمز إلى النعومة والجاذبية، كما أنه يمنح مرتديه مظهرا أنثويا وجذابا، وأيضا مناسب للسهرات والحفلات والإطلالات النهارية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هلا مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت هلا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من عدة حلق وخاتم.