ملكة جمال الكون.. 20 صورة ومعلومات عن جينيفر فينتورا

كتبت- أسماء مرسي:

تُوّجت جينيفر فينتورا بلقب ملكة جمال الكون 2025 خلال حفل مميز أُقيم على مسرح إدواردو بريتو الوطني في مقاطعة باراهونا، بجمهورية الدومينيكان.

وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، بالإضافة إلى، حضورها القوي وثقتها العالية بنفسها، ما جعلها تبهر لجنة التحكيم والجمهور معا، وفقا لموقعي "hola" و"robertocavada".

إطلالة أنيقة

ظهرت جينيفر بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا فضيا لامعا بقصة الكب وتطريزات لامعة، واختارت مكياجا هادئا بألوان النيود، وتركت شعرها منسدلا بطريقة ناعمة على الجانبين.

تألق وجاذبية لـ جينيفر

شهدت المسابقة مشاركة 29 متسابقة من مختلف مناطق جمهورية الدومينيكان ومن الجاليات الدومينيكية في الخارج، تميز الحفل بعروض أنيقة لفساتين السهرة، حيث برزت جينيفر فينتورا بثقتها وأناقتها، لتتألق كنجمة الحفل.

الوصيفات والألقاب الأخرى

حصدت جيرماندا راموس من بونتا كانا لقب الوصيفة الأولى، بينما فازت كريسليس جارسيا من بيرافيا بلقب ملكة هسبانوأمريكانا، أما آنا ماسبونز من سانتو دومينجو دي جوزمان، حصلت على لقب ملكة جمال العالم.

من هي جينيفر فينتورا؟

تبلغ جينيفر فينتورا من العمر 27 عاما، حاصلة على شهادة في الهندسة المدنية وماجستير دولي، كما يتابعها أكثر من 48.7 ألف شخص على "إنستجرام"، حيث توثق يومياتها وتنشر صورها بشكل دوري.

ستمثل جمهورية الدومينيكان في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية 2025، المقرر إقامتها في تايلاند.