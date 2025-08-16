إعلان

ملكة جمال الكون.. 20 صورة ومعلومات عن جينيفر فينتورا

02:30 م السبت 16 أغسطس 2025
    20 صورة ومعلومات عن جينيفر فينتورا
    أبهرت لجنة التحكيم والجمهور معا_2
    تألق وجاذبية لـ جينيفر_5
    تبلغ جينيفر فينتورا من العمر 27 عاما_6
    توثق يومياتها وتنشر صورها بشكل دوري_7
    تُوّجت جينيفر فينتورا بلقب ملكة جمال الكون 2025_8
    جينيفر فينتورا بمكياج ناعم_10
    جينيفر فينتورا_11
    حاصلة على شهادة في الهندسة المدنية وماجستير دولي_12
    خطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها_13
    ستمثل جمهورية الدومينيكان في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية_14
    إطلالة أنيقة لـ جينيفر فينتورا_3
    معلومات عن جينيفر فينتورا_16
    معلومات لا تعرفها عن جينيفر فينتورا_17
    ملكة جمال الكون_18
    من هي جينيفر فينتورا؟_19
    يتابعها أكثر من 48.7 ألف شخص_20
    ظهرت جينيفر بإطلالة ساحرة_15
    إطلالة ناعمة لـ جينيفر فينتورا_4
كتبت- أسماء مرسي:

تُوّجت جينيفر فينتورا بلقب ملكة جمال الكون 2025 خلال حفل مميز أُقيم على مسرح إدواردو بريتو الوطني في مقاطعة باراهونا، بجمهورية الدومينيكان.

وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، بالإضافة إلى، حضورها القوي وثقتها العالية بنفسها، ما جعلها تبهر لجنة التحكيم والجمهور معا، وفقا لموقعي "hola" و"robertocavada".

إطلالة أنيقة

ظهرت جينيفر بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا فضيا لامعا بقصة الكب وتطريزات لامعة، واختارت مكياجا هادئا بألوان النيود، وتركت شعرها منسدلا بطريقة ناعمة على الجانبين.

تألق وجاذبية لـ جينيفر

شهدت المسابقة مشاركة 29 متسابقة من مختلف مناطق جمهورية الدومينيكان ومن الجاليات الدومينيكية في الخارج، تميز الحفل بعروض أنيقة لفساتين السهرة، حيث برزت جينيفر فينتورا بثقتها وأناقتها، لتتألق كنجمة الحفل.

الوصيفات والألقاب الأخرى

حصدت جيرماندا راموس من بونتا كانا لقب الوصيفة الأولى، بينما فازت كريسليس جارسيا من بيرافيا بلقب ملكة هسبانوأمريكانا، أما آنا ماسبونز من سانتو دومينجو دي جوزمان، حصلت على لقب ملكة جمال العالم.

من هي جينيفر فينتورا؟

تبلغ جينيفر فينتورا من العمر 27 عاما، حاصلة على شهادة في الهندسة المدنية وماجستير دولي، كما يتابعها أكثر من 48.7 ألف شخص على "إنستجرام"، حيث توثق يومياتها وتنشر صورها بشكل دوري.

ستمثل جمهورية الدومينيكان في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية 2025، المقرر إقامتها في تايلاند.

ملكة جمال الكون جينيفر فينتورا ملكة جمال الكون 2025 جمهورية الدومينيكان إطلالة ساحرة
