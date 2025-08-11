إعلان

مي سليم بفستان جريء ومكشوف.. كيف نسقت اللون الفيروزي؟

06:04 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعتبر اللون الفيروزي من الألوان المناسبة في الصيف، حيث إنه يضفي لمسة من الأناقة والرقي على المرأة

بالإضافة إلى ذلك، يناسب اللون الفيروزي معظم درجات ألوان البشرة، حيث يبرز جمالها ويضيف إليها إشراقة طبيعية، وفقا لموقع "octet"

وارتدت مي فستان طويل جريء باللون الفيروزي وبفتحة ساق جريئة وكشكشة عند منطقة الخصر.

واختارت مي تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزُينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من أسورة وسلسلة وأقراط.

مي سليم إطلالات النجوم
