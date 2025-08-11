كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سيرين بفستان طويل بقصة الكب باللون الأحمر الناري، يتميز الفستان بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

وتركت سيرين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بحيث يتناسب مع تصميم الفستان أن، أما المكياج، اعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من عقد وأقراط وخاتم.

ويعتبر اللون الأحمر الذي اختارته سيرين عبد النور من الألوان الجريئة والقوية التي تجذب الأنظار إلى مرتديها، كما إنه يتناسب مع جميع أنواع البشرة بالإضافة إلى ذلك، يعكس اللون الأحمر الثقة بالنفس والجاذبية والرقي.

ويمكن أيضا تنسيق اللون الأحمر مع مجموعة متنوعة من الألوان مثل الأبيض والأسود والرمادي، وفقا لمجلة "forbes".