"رٌقي وجاذبية".. ناقد موضة يكشف أجمل فساتين النجمات في حفلات صيف 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت النجمات في حفلات صيف 2025 بمجموعة من الإطلالات التي خطفت الأنظار، ما بين الفساتين الساحرة والتصاميم الجريئة.



في هذا التقرير، نستعرض أجمل فساتين النجمات في حفلات هذا الصيف، كما وصفها ناقد الموضة إيلي حنا، وذلك عبر مقاطع فيديوهات لها على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



أصالة

ظهرت الفنانة أصالة في حفل قرطاج بفستان طويل باللون الأخضر، مزين بتطريزات عند منطقة الخصر، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مسندلة على كتفيها.



علق ناقد الموضة إيلي حنا على الإطلالة قائلا: "الفستان رائع، بعيد عن فساتين الترتر المتكررة في الحفلات، اللون يناسبها تماما ويتناغم مع أجواء المسرح، والتنسيق والتسريحة مناسبة جدا لأجواء الحفل".



نجوى كرم

تألقت المغنية اللبنانية نجوى كرم بفستان أنيق ذهبي اللون في حفل قرطاج، مع خصلات شعر منسدلة ومكياج بدرجات النيود.

وصف إيلي حنا إطلالتها قائلا: "كل شيء متناسق من تصميم الفستان إلى المجوهرات، يناسب تماما مهرجان قرطاج المهيب، والفستان يحمل طابع Roman Style ويعكس فخامة وأناقة لا مثيل لها".



إليسا

خطفت إليسا الأنظار بإطلالة أنيقة في حفلها بلبنان، حيث ظهرت بوزن مثالي وشكل جسم رشيق، مع شعر ومكياج بسيط وموفق.



علق ناقد الموضة: "إليسا تبدو رائعة جدا، الفستان يعزز قوامها ويبرز لون بشرتها بشكل جميل، الإطلالة متناسقة وبسيطة، ما أضفى عليها لمسة من الرقي والجاذبية".