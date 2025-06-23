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"جمالها رهيب".. تتويج ماجا تود بلقب ملكة جمال بولندا 2025

06:33 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
  • عرض 17 صورة
    تتويج مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا
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كتبت- شيماء مرسي

توجت الشابة المتألقة ماجا تود بلقب ملكة جمال بولندا في الحفل النهائي لمسابقة ملكة جمال بولندا 2025.

وقد تمكنت ماجا من إبهار لجنة التحكيم بجمالها الطبيعي وشخصيتها الراقية.

تفاصيل الإطلالة

وظهرت مايا بفستان طويل باللون الوردي الفاتح يتميز بتنورة واسعة ومنفوشة من قماش خفيف وشفاف يمنحها مظهرا انسيابيا، كما أن الجزء العلوي مطرز بالترتر اللامع.

ونسقت ماجا مع إطلالتها تاجا ملكيا لامعا على رأسها، ووشاح باللون الأبيض يمتد من الكتف إلى الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أبرز معلومات عن مايا تود بلقب ملكة جمال بولندا 2025، وفقا لـ "missworld".

-تبلغ من العمر 20 عاما.

-طالبة في السنة الأولى في كلية وارسو للاقتصاد.

-يتابعها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حوالي 1,805 متابع.

-ولدت في بريطانيا وتقيم في مدينة كاتوفيتسيه البولندية.

-تتميز بجمالها الخارجي، كما أنها شخصية متعاطفة ومنفتحة.

-تعشق مايا الموسيقى، وخاصة موسيقى السول والآر أند بي.

-تفوقت في المسابقة على مجموعة متميزة من المرشحات.

ملكة جمال بولندا ماجا تود
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