فستان بـ78 ألف جنيه جمع شيرين عبد الوهاب وزينة.. ما قصته؟

لا تزال بعض الإطلالات الفنية تحتفظ ببريقها رغم مرور السنوات، ويعود الحديث عنها كلما أعيد ظهورها في عمل فني جديد، وهو ما حدث مؤخرًا مع فستان Dolce & Gabbana الشهير ذي الورود السوداء، الذي ارتدته كل من شيرين عبد الوهاب وزينة في مناسبتين مختلفتين، لكن جمعتهما نفس القطعة.

الفستان، الذي يعود لدار الأزياء الإيطالية Dolce & Gabbana، يتميز بطباعة ورود متداخلة على قماش أسود، بتصميم أنثوي راقٍ يناسب السهرات والمناسبات الفنية الكبرى، ويجمع بين الكلاسيكية والفخامة بلمسة رومانسية واضحة.

شيرين عبد الوهاب ارتدته في 2013

الفنانة شيرين عبد الوهاب أول من ظهرت بالفستان، خلال حفل غنائي ضخم أحيته في الإمارات عام 2013، ضمن فعاليات مهرجان Dubai World Music Festival، حيث لفتت الإطلالة الأنظار وقتها، خاصة مع بساطة التصميم مقارنة بضخامة الحدث.

زينة تعيد الفستان للأضواء بعد 13 سنه

بعد سنوات، عاد الفستان للظهور من جديد، عندما ارتدته الفنانة زينة في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد وشيكولاتة"، لتفتح الإطلالة باب المقارنات بين النجمات، وتثير تساؤلات الجمهور حول قصة القطعة.

هل الفستان في منزل شيرين؟

تداولت بعض الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفستان لا يزال موجودًا لدى الفنانة شيرين عبد الوهاب في منزلها، وأن زينة ارتدته لاحقًا، إلا أن هذه الروايات لم يتم تأكيدها رسميًا من أي طرف، وتظل في إطار التكهنات المتداولة بين الجمهور ومحبي النجمات.

سعر الفستان

بحسب مواقع بيع عالمية، بلغ السعر الأصلي للفستان قبل الخصم نحو 6,081 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل حوالي 78 ألف جنيه، قبل أن يُعرض لاحقًا بتخفيضات كبيرة.