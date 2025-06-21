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ساحرة وأنيقة.. ندى كوسا بإطلالة لامعة في أحدث ظهور

11:18 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا
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كتبت- أسماء مرسي:
خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة ناعمة.

فستان بنفسجي أنيق وتطريزات لامعة
اختارت ندى فستانا طويلا بتصميم "الكب" باللون البنفسجي.

كما تميز الفستان بقصته الانسيابية التي أبرزت قوامها الرشيق.

لمسات جمالية
أكملت ندى إطلالتها بلمسات جمالية بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

واختارت مكياجا طبيعيا وهادئا تناغم بشكل مثالي مع ألوان الفستان وأبرز جمال ملامحها.

ونسقت مع الفستان حذاء أنيق باللون البيج.

إكسسوارات أنيقة
وزينت إطلالتها بقطع إكسسوارات بسيطة وأنيقة، مكونة من حلق وسلسلة وخاتم.

ندى كوسا
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