في غاية الجمال.. تتويج جينيفر أندريا بلقب ملكة جمال جواتيمالا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

توجت جينيفر أندريا أورتيز، من مقاطعة تشيكيمولا، بلقب ملكة جمال جواتيمالا 2025.

إطلالة ساحرة

وظهرت جينفر بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة لامعة، وتميز بأنه بتصمصم الكب ومكشوفا عند منطقة البطن، وبصيحة الريش.

واختارت وضع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

جمال وتفوق أكاديمي

تميزت جينيفر ليس فقط بجمالها ولكن أيضا بتفوقها الأكاديمي ومهاراتها القيادية، فهي على وشك التخرج كطبيبة وجراحة، وقد كرست مسيرتها لتحسين صحة المجتمع وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفا على الرعاية الصحية اللازمة.

لم يقتصر شغفها بالتعلم على الطب فحسب؛ بل دفعها ذلك الشغف إلى مجالات أبعد، حتى أصبحت طيارا متدربا، ما يعكس مدى انضباطها وعزيمتها، وفقا لموقع "missworld".

تمثيل جواتيمالا في مسابقة ملكة جمال العالم 2026

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال جواتيمالا 2025 خلفا لجيمي إسكوبيدو، تفخر جينيفر أندريا أورتيز بتمثيل بلدها على المسرح العالمي في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين، المقرر إقامته في عام 2026.