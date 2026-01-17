فستان أسود شفاف.. إطلالة جريئة لـ جيهان الشماشرجي في حفل Joy Awards



تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت جيهان فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة الكب وشفافا من الأسفل، ومصنوعا من خامة الدانتيل.

والفستان بتصميم انسيابي وواسع من الأسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم، وأسورة.