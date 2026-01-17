فستان جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالتها في حفل Joy Awards



أطلت الفنانة نيللي كريم بلوك جريء، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

تألقت نيللي مرتدية فستانا طويلا باللون البيج، تميز بأنه بقصة "الهاف ستومك" وبتصميم ضيق على الجسم، وبياقة عالية.

كما جاء تصميم الفستان مزودا بفتحة ساق جريئة ومزينا بتطريزات لامعة، وبأكمام طويلة ومنسدلة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت نيللي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي اللامع.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.