إعلان

فستان جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالتها في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

08:39 م 17/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة نيللي كريم
  • عرض 3 صورة
    الفنانة نيللي كريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أطلت الفنانة نيللي كريم بلوك جريء، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

تألقت نيللي مرتدية فستانا طويلا باللون البيج، تميز بأنه بقصة "الهاف ستومك" وبتصميم ضيق على الجسم، وبياقة عالية.

كما جاء تصميم الفستان مزودا بفتحة ساق جريئة ومزينا بتطريزات لامعة، وبأكمام طويلة ومنسدلة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت نيللي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي اللامع.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

الفنانة نيللي كريم طلالة الفنانة نيللي كريم حفل Joy Awards

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور وزير الأوقاف.. بث مباشر الحلقة الـ20 من برنامج دولة التلاوة
أخبار مصر

بحضور وزير الأوقاف.. بث مباشر الحلقة الـ20 من برنامج دولة التلاوة
فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards
الموضة

فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
حوادث وقضايا

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي