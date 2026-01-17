خطفت الأنظار.. مايا دياب بفستان ملكي في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة اللبنانية مايا دياب بإطلالة ملكية على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت مايا فستانا طويلا مزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع من خامة المخمل، وبقصة ضيقة على الجسم ومزودا بـ "إكستنشن" باللون الأسود.

كما جاء الفستان مزينا بتطريزات فضية، ما منح الإطلالة لمسة من الفخامة.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت مايا تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعقد.