سحر اللون الأسود.. إليسا بإطلالة مُلفتة في حفل Joy Awards



تألقت المطربة إليسا بإطلالة ناعمة، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت إليسا فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بصيحة "الأوف شولدر" وبتصميم ضيق على الجسم.

ونسقت مع الفستان قفازات طويلة شفافة باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وأقراط طويلة، وخاتم.