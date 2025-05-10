"بروفات وإطلالات".. 25 صورة من الاستعدادات الأخيرة لمسابقة ملكة جمال العالم

سينطلق اليوم الموافق 10 مايو 2025 فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعين ويستمر البرنامج حتى 31 مايو.

وستشهد مدينة حيدر آباد وولاية تيلانجانا الهندية حدثا تاريخيا فريدا، حيث تجتمع نخبة من السيدات من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالجمال والثقافة في مشهد عالمي استثنائي.

واستعدادا لهذه الليلة المنتظرة، شهد اليومان الماضيان تدريبات مكثفة ومستمرة لضمان أن يظهر حفل الافتتاح في أبهى صورة.

ونشر الحساب الرسمي للمسابقة "missworld" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديوهات للمتسابقات قبل انطلاق الحفل.

وخلال البروفات، تألقت معظم المتسابقات بإطلالات كاجوال أنيقة وكلاسيكية ساحرة، حيث لفت معظمهم الأنظار برشاقتهن وجمالهن.

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