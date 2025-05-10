إعلان

"بروفات وإطلالات".. 25 صورة من الاستعدادات الأخيرة لمسابقة ملكة جمال العالم

04:11 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعين
  • عرض 25 صورة
    ستشهد مدينة حيدر آباد وولاية تيلانجانا الهندية حدثا تاريخيا فريدا
  • عرض 25 صورة
    لفت معظمهم الأنظار برشاقتهن وجمالهن
  • عرض 25 صورة
    استعدادات المتسابقات قبل انطلاق الحفل
  • عرض 25 صورة
    تألقت معظم المتسابقات بإطلالات كاجوال أنيقة وكلاسيكية ساحرة
  • عرض 25 صورة
    الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم قبل التتويج
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم قبل التتويج
  • عرض 25 صورة
    ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم قبل التتويج
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    متسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    25 صورة ساحرة من الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    25 صورة ساحرة من الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم
  • عرض 25 صورة
    قبل التتويج.. 25 صورة ساحرة من الظهور الأول لمتسابقات ملكة جمال العالم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سينطلق اليوم الموافق 10 مايو 2025 فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعين ويستمر البرنامج حتى 31 مايو.

وستشهد مدينة حيدر آباد وولاية تيلانجانا الهندية حدثا تاريخيا فريدا، حيث تجتمع نخبة من السيدات من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالجمال والثقافة في مشهد عالمي استثنائي.

واستعدادا لهذه الليلة المنتظرة، شهد اليومان الماضيان تدريبات مكثفة ومستمرة لضمان أن يظهر حفل الافتتاح في أبهى صورة.

ونشر الحساب الرسمي للمسابقة "missworld" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديوهات للمتسابقات قبل انطلاق الحفل.

وخلال البروفات، تألقت معظم المتسابقات بإطلالات كاجوال أنيقة وكلاسيكية ساحرة، حيث لفت معظمهم الأنظار برشاقتهن وجمالهن.

اقرأ أيضا:

جمالها رهيب.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة جمال العالم 2024

ثروتها 500 مليون دولار.. صور ومعلومات عن أغنى عارضة أزياء في العالم

أثارت الجدل بإطلالتها الجريئة.. 10 صور لـ جورجينا في ميت جالا (فيديو)

مكشوفة وكارثية.. 15 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ميت جالا

استعدادات متسابقات ملكة جمال العالم مسابقة ملكة جمال العالم المتسابقات قبل التتويج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسابقة ملكة جمال العالم تبدأ اليوم.. 50 صورة للمتنافسات على اللقب "بينهن عربيتان"

إعلان

إعلان