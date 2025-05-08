ثروتها 500 مليون دولار.. صور ومعلومات عن أغنى عارضة أزياء في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

اشتهرت كاثي أيرلندا في الثمانينيات والتسعينيات كواحدة من أنجح عارضات الأزياء في العالم. كانت معروفة بشكل خاص بظهورها في 13 عددًا متتاليًا من مجلة Sports Illustrated Swimsuit، وتصدرت غلافها ثلاث مرات، وهي تمتلك ثروة تقدر بـ 500 مليون دولار أمريكي.

وفي عام 1993، أسست شركة تسويق وترخيص علامتها التجارية الخاصة، Kathy Ireland Worldwide (kiWW). هذا التحول هو السبب الرئيسي وراء ثروتها الهائلة.

تعتبر KIWW شركة عالمية متنوعة تتعاون مع مصنعين ومرخصين لإنتاج وبيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تحمل علامتها التجارية.

تشمل فئات المنتجات الأثاث المنزلي، والإضاءة، والأرضيات، والملابس، وفساتين الزفاف، والمجوهرات، ومنتجات العناية بالبشرة، والكتب، وغيرها.

تُعرف KIWW بنهجها الذي يركز على إيجاد حلول للمستهلك وتقديم قيمة مقابل سعر جيد.

حققت الشركة مبيعات تجزئة سنوية تجاوزت مليارات الدولارات، مما جعلها واحدة من أنجح شركات الترخيص المملوكة للنساء في التاريخ الأمريكي.

وصفتها مجلة فوربس بأنها “عارضة أزياء تحولت إلى سيدة أعمال عملاقة”، وتم الاعتراف بها كواحدة من أنجح النساء العصاميات في أمريكا.

في عام 2021، تم إدخالها إلى قاعة مشاهير الترخيص (Licensing International Hall of Fame).

بالإضافة إلى عملها في KIWW، تعمل كاثي كمتحدثة تحفيزية ومؤلفة. كما أنها ناشطة في مجال العمل الخيري ودعم العديد من القضايا الاجتماعية.

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