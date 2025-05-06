مكشوفة وكارثية.. 15 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ميت جالا

كتبت- شيماء مرسي

شهد حفل ميت جالا 2025 كالعادة تنافسا شديدا بين النجمات، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جرأة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2025، وفق ما كشفت مجلة "فوج".

دوجا كاتدوجا كات

أطلت مغنية الراب والكاتبة الأمريكية دوجا كاتدوجا كات بفستان بليزر بنقشة التايجر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

هيلين

ظهرت الممثلة والراقصة الهندية هيلين بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكب ونسقت معه بليزر بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بيبي ريكسا

ظهرت المطربة الأمريكية بيبي ريكسا بفستان طويل من المخمل مكشوف من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

كايلي جينر

ارتدت النجمة الأمريكية كايلي جينر بفستان جريء باللونين الأسود والرصاصي ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

جورجينا

تألقت جورجينا عارضة الأزياء والممثلة الأرجنتينية بفستان طويل كت جريء باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها بحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.