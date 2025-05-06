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مكشوفة وكارثية.. 15 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ميت جالا

10:53 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جورجينا
  • عرض 15 صورة
    جورجينا
  • عرض 15 صورة
    النجمة هيلين
  • عرض 15 صورة
    إطلالة النجمة بيبي ريكسا
  • عرض 15 صورة
    النجمة هيلين بإطلالة جريئة
  • عرض 15 صورة
    جورجينا
  • عرض 15 صورة
    بيبي ريكسا في حفل ميت جالا
  • عرض 15 صورة
    دوجا كاتدوجا بإطلالة جريئة
  • عرض 15 صورة
    دوجا كاتدوجا
  • عرض 15 صورة
    دوجا كاتدوجا
  • عرض 15 صورة
    فستان جورجينا
  • عرض 15 صورة
    مغنية الراب والكاتبة الأمريكية دوجا كاتدوجا
  • عرض 15 صورة
    بيبي ريكسا
  • عرض 15 صورة
    بيبي ريكسا بإطلالة جريئة
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كتبت- شيماء مرسي

شهد حفل ميت جالا 2025 كالعادة تنافسا شديدا بين النجمات، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جرأة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2025، وفق ما كشفت مجلة "فوج".

دوجا كاتدوجا كات

أطلت مغنية الراب والكاتبة الأمريكية دوجا كاتدوجا كات بفستان بليزر بنقشة التايجر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

هيلين
ظهرت الممثلة والراقصة الهندية هيلين بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكب ونسقت معه بليزر بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بيبي ريكسا
ظهرت المطربة الأمريكية بيبي ريكسا بفستان طويل من المخمل مكشوف من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

كايلي جينر
ارتدت النجمة الأمريكية كايلي جينر بفستان جريء باللونين الأسود والرصاصي ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

جورجينا
تألقت جورجينا عارضة الأزياء والممثلة الأرجنتينية بفستان طويل كت جريء باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها بحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ميت جالا إطلالات النجمات دوجا كاتدوجا كات بيبي ريكسا جورجينا
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