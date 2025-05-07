أثارت الجدل بإطلالتها الجريئة.. 10 صور لـ جورجينا في ميت جالا (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

خطفت عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريغيز الأنظار خلال حضورها حفل ميت جالا 2025.

وأطلت جورجينا بفستان جريء حيث ارتدت فستان طويل كت باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وأثارت إطلالة جورجينا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب جرأتها.

وعلق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالتها في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلا: "الإطلالة بكش عام لم تكن موفقة ولا تتناسب مع طبيعة وأجواء حفل ميت جالا".

وأضاف محمد: "تصميم الفستان غير موفق ولم يكن جذابا بالشكل المطلوب".

وتابع الشريف: "بالإضافة إلى ذلك، لم تكن تسريحة الشعر والمكياج موفقين على الإطلاق".

وأشار: "الجزء الأكثر جاذبية في الإطلالة كان المجوهرات".



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