الأسود يليق بها.. 3 صور ومعلومات عن إطلالة ريا أبي راشد

كتب : شيماء مرسي

07:33 م 10/02/2026
أطلت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت ريا بفستان طويل باللون الأسود مزود بحزام عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة، من تصميم "Taller Marmo".

واعتمدت ريا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

وتركت ريا خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "John Dimirje".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة وساعة يد، من تصميم "cartier".

ونسقت ريا مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البرجندي، من تصميم "machandmach".

ريا أبي راشد إطلالة جريئة إنستجرام

