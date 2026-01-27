إعلان

بسمة بوسيل بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

04:05 م 27/01/2026
أطلت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت بسمة فستان بليزر باللون الأبيض الفضي ونسقت معه شراب شفاف بنفس اللون.

وبحسب "glamour"، تصميم الفستان بليزر يمنح إحساسا بالثقة ويسهل تنسيقه مع أحذية بكعب عالي، كما فعلت المطربة بسمة بوسيل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون بدرجات النيود.

وتركت بسمة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة أنيقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وحلق.

