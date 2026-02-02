إعلان

هدى الإتربي بلوك جريء.. كيف نسقته؟

كتب : شيماء مرسي

01:59 م 02/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي بلوك جريء (3)
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي بلوك جريء (4)
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي بلوك جريء (1)
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي بلوك جريء (6)
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي بلوك جريء (7)
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي بلوك جريء (2)
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي بلوك جريء (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت هدى فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت معه "فرو" بنفس اللون، بواسطة الإستايلست سارة كيروز.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبير التجميل كمال حسين.

واختارت هدى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر محمد فتوطة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، من تصميم "louisdiamondsofficial".

هدى الإتربي إطلالة جريئة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
أخبار المحافظات

بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات