هدى الإتربي بلوك جريء.. كيف نسقته؟

قبل انطلاق بافتا 2026… أسوأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في حفل 2025

ظهرت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت هدى فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت معه "فرو" بنفس اللون، بواسطة الإستايلست سارة كيروز.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبير التجميل كمال حسين.

واختارت هدى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر محمد فتوطة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، من تصميم "louisdiamondsofficial".