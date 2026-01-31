إعلان

نادين نجيم بلوك جريء.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : أسماء مرسي

11:11 ص 31/01/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة (2)
  • عرض 6 صورة
    نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة (4)
  • عرض 6 صورة
    نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة (5)
  • عرض 6 صورة
    نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة (3)
  • عرض 6 صورة
    نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة (1)

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نادين مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، يتميز بقصة عند الصدر مع فتحة جريئة وأزرار أمامية ذهبية تضفي لمسة كلاسيكية، والتصميم يبرز القوام بشكل أنيق.

يُضفي اللون الأسود للفستان لمسة من الفخامة والرقي، كما يمنح شعورا بالقوة والثقة، بالإضافة إلى قدرته على جعل القوام يبدو أنحف وأطول، وهو لون يناسب أصحاب البشرة البيضاء، وفقا لموقع "ikrush".

اختارت نادين مكياجا يبرز ملامحها بشكل جذاب، مع تركيز خاص على تحديد العيون واستخدام أحمر شفاه بدرجات النيود.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين التي أبرزت ملامح وجهها بشكل جذاب.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم وقلادة.

نادين نسيب نجيم إطلالة جريئة إنستجرام

