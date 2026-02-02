رشا مهدي بلوك جريء.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟
كتب : شيماء مرسي




تألقت الفنانة رشا مهدي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ظهرت رشا بفستان طويل باللون البيج بقصة "الكب" يتميز بفتحة ساق جريئة، من تصميم "eli.thelabel".
واعتمدت رشا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، بواسطة صالون الصغير.
واختارت رشا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة صالون الصغير.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.