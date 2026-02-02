رشا مهدي بلوك جريء.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

إليسا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. سر اللوك

غير موفقة وغريبة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

6 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس في أحدث ظهور لها

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

إعادة الألبوم

تابعنا على

تألقت الفنانة رشا مهدي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت رشا بفستان طويل باللون البيج بقصة "الكب" يتميز بفتحة ساق جريئة، من تصميم "eli.thelabel".

واعتمدت رشا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، بواسطة صالون الصغير.

واختارت رشا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.