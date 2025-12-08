إعلان

الأمم المتحدة تدين اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الأونروا في القدس

كتب-عبدالله محمود:

08:18 م 08/12/2025

أرشيفية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية غير المصرح إلى مجمع الأونروا في القدس الشرقية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين، إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فوراً لاستعادة وحماية وصون حرمة مقار الأونروا.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس وأجرى عمليات تفتيش.

وقالت محافظة القدس إن اقتحام الاحتلال مقر الأونروا في القدس اعتداء خطير وتحد لقرار الأمم المتحدة تجديد ولاية الوكالة.

الأونروا القدس الاحتلال الإسرائيلي

