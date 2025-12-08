خبيرة تجميل تكشف عن تقنية جديدة لعلاج الإصابة بالثعلبة

قالت فرح حفنى، أخصائى تجميل، إن تقنية "SMP" للشعر هي إجراء تجميلي غير جراحي يُستخدم لمحاكاة مظهر بصيلات الشعر الطبيعية على فروة الرأس، ما يمنح مظهرًا أكثر امتلاءً وكثافة دون زراعة فعلية.

وأضافت "حفني" في مدخلة على راديو مصر، أن التقنية تعتمد على تلوين دقيق بطبقات مجهرية تمنح "illusion" الشعر الحقيقي، وتُعد اليوم البديل الفعلي لزراعة الشعر بفضل نتائجها الفورية ومظهرها الطبيعي.

وأوضحت أن "التقنية تعتمد على وضع نقاط دقيقة للغاية في الطبقة الثانية من الجلد (Epidermis) باستخدام أحبار مخصّصة تختلف عن أحبار التاتو التقليدية، وتحاكي هذه النقاط مظهر بصيلات الشعر، سواء بهدف إخفاء الصلع أو تعزيز كثافة الشعر بعد عمليات الزراعة".

وشددت على أن "SMP يُستخدم مع: حالات الصلع الوراثى، الفراغات لدى السيدات ضعف نتائج زراعة الشعر، الندبات وآثار العمليات في فروة الرأس، الغرض الأساسي هو تحسين الشكل البصري للرأس وليس إعادة إنبات الشعر".

وبحسب "حفني"، يشعر الكثير من المرضى بتحسن نفسى واضح بعد الإجراء، خاصة أولئك الذين عانوا من أثر الصلع على ثقتهم بأنفسهم لسنوات.

وأكدت أن "ما يميّز هذا العلاج عن بقية العلاجات أو الأساليب التقليدية لتغطية الصلع، أنه دائم وثابت ولا يترك أي آثار جانبية، هكذا إذًا، لن ينهمك الأشخاص قبل حضور المناسبات في كيفية تغطية البقع خفيفة الشعر أو الصلعاء عبر وضع البودرة الموقتة بعد اليوم، ولا حتى في أي يوم من أيام السنة. وطبعًا بفضل تقنية SMP ذات النتائج المضمونة والمذهلة".

وأكد أنه "تعدّ هذه الطريقة مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات واضطرابات صحية تسببت في ظهور الصلع لديهم أو الشعر الخفيف، ويمكن توضيح الفئات المستفيدة من هذه التقنية فيما يأتي: الأشخاص الذين يستخدمون العلاج الكيميائي المسبب لتساقط الشعر كعرض جانبي له، المصابين بالثعلبة البقعية، الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، أو الصلع، أو الشعر الخفيف، الأشخاص الذين يعانون من وحمة زهمية في فروة الرأس أو ندب.