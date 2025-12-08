متحدث الوزراء يكشف موعد التشغيل التجريبي لحديقتي الأورمان والحيوان

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العمل يجري على قدمًا وساق لتطوير حديقتي الأورمان والحيوان، مشددًا على أهمية الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للحديقتين بالتوازي مع تطوير جودة الخدمات المقدمة.



وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، إن البدء والتشغيل التجريبي للحديقتين من المتوقع أن يبدأ في العام المقبل 2026.



وأكد أن عملية التطوير الجارية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وأسلوب العرض لتضاهي الحدائق العالمية في كبرى الدول.



وذكر أن إدارة الحديقتين ستُسند إلى القطاع الخاص، موضحًا أن إحدى الشركات المشاركة في عملية التطوير ستكون مسؤولة عن الإدارة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية هذا التوجه، مؤكداً أنه لا توجد رغبة في العودة للأوضاع السابقة التي شهدت تدهوراً في الخدمات بالحديقتين.



وفى سياق آخر انتقل المتحدث باسم مجلس الوزراء للحديث عن ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضح أن إجمالي ما تم تقديمه من طلبات تصالح قد بلغ 2 مليون طلب حتى الآن. وأوضح أن الفترة الممتدة من 3 يوليو 2024 وحتى 7 ديسمبر 2025 سجلت حوالي 200 ألف و37 طلب تصالح جديد.



أضاف "الحمصاني"، نقلاً عن وزيرة التنمية المحلية، أن هناك بعض الحالات تتطلب توعية المواطنين أو "طوعية" في استكمال الإجراءات، بينما تشهد حالات أخرى عدم استكمال الأوراق المطلوبة. وتابع أن هناك جهوداً مستمرة تُبذل لحث المواطنين على استكمال وإنهاء إجراءات أوراق التصالح اللازمة.