خبير تربوي يكشف خطة شاملة لمكافحة الغش في المدارس والجامعات

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن الغش يشكل تهديدًا خطيرًا للتعليم، لكنه في الوقت ذاته مشكلة معقدة تتداخل فيها عوامل متعددة، مما يجعل مواجهتها تحديًا كبيرًا، ويتطلب استراتيجية شاملة يشارك فيها جميع الأطراف المعنية.

وأوضح حجازي مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن تطبيقها بشكل منهجي، وتشمل:

تأهيل المعلمين: اختيار المعلمين المشاركين في الامتحانات وفق معايير الحزم والنزاهة الأكاديمية.

تشديد العقوبات: فرض غرامات مالية رادعة على أسر الطلاب المشاركين في أعمال الغش، وتطبيق عقوبات صارمة على جميع المتورطين.

حملة قومية لمناهضة الغش: تضم رجال الدين والإعلام ووزارة الشباب والرياضة والثقافة والتعليم، إضافة إلى الشخصيات العامة لتوعية الطلاب والمجتمع بأهمية الأمانة.

تحسين المناخ المدرسي: التركيز على جودة التعليم وتوفير الخدمات التعليمية الملائمة لتلبية احتياجات الطلاب.

استخدام التكنولوجيا الحديثة: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الامتحانات وكشف أي محاولات غش.

تعزيز القيم الدينية والأخلاقية: غرس قيم الأمانة والنزاهة الأكاديمية داخل المدارس.

تشديد إجراءات اللجان: تنظيم دخول الطلاب والمعلمين وطرق تداول أوراق الأسئلة والإجابات بشكل صارم.

تطوير نظام الأسئلة: إعداد بنوك أسئلة علمية لإنتاج نسخ متعددة متكافئة من الأسئلة تقلل فرص الغش.

وأكد حجازي أن الجهود الفردية لن تكون كافية، مشددًا على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية من معلمين وإداريين وأولياء الأمور لضمان محاصرة هذه المشكلة والقضاء عليها بشكل جذري.

اقرأ أيضاً:

بعد اعتداء طلاب على معلم.. نقابة المعلمين تشيد بحزم الداخلية في واقعة عين شمس

11 معلومة حول إنشاء أول مدينة تعليمية على طريق المحلة المنصورة