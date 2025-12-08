إعلان

أفضل دعاء يمكن ترديده عند سماع صوت الرعد

كتب- عمرو صالح:

08:41 م 08/12/2025

الرعد- تعبرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل دعاء يمكن ترديده عند سماع رعد الأمطار وذلك إحدى الظواهر التي تحدث دون تدخل من البشرية أو التسبب في حدوثها خاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء مسحب خلال وقت حدوثها.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية أفضل دعاء يمكن ترديده عند سماع صوت الرعد وفال لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني يستحب إذا سمع الإنسان صوت الرَّعد أن يقول: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ؛ لما في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: "سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ". ثم يقول: "إنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديد". رواه الإمام مالك في "الموطأ".

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 186) عند تعداده الأعمال المستحبة عند نزول المطر: [وأن يقول عند سماع الرَّعد: "سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ"، وأن يقول: "اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ"] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 93): [يُستحبُّ لسامع الرَّعد أن يُسبِّح؛ لما روى مالك في "الموطأ" بإسناده الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ"] اهـ.

وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 338): [وإذا سمِعَ الرَّعد ترك الحديث، وقال: "سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ"، ولا يُتبِع بصره البرق؛ للنهي عنه] اهـ..

اقرأ أيضاً:

بعد اعتداء طلاب على معلم.. نقابة المعلمين تشيد بحزم الداخلية في واقعة عين شمس

11 معلومة حول إنشاء أول مدينة تعليمية على طريق المحلة المنصورة

مواصفات امتحان اللغة العربية 2026 للصف السادس الابتدائي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفضل دعاء صوت الرعد إحدى الظواهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة