رفع قطاع الكهرباء مستوى التأهب بعد موجة الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن التعامل غير الآمن مع مهمات ومكونات الشبكة يُعد خطورة مباشرة على حياة المواطنين ويُعرضهم للصعق الكهربائي، خاصة في حال تراكم مياه الأمطار حول أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات الأرضية المكشوفة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع كثّفت فرق الطوارئ والدعم الفني لسرعة التعامل مع أي بلاغات تتعلق بانقطاعات أو أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مع التوجيه برفع مستويات التأمين حول المناطق التي تشهد تجمعات مياه.

وشدد المصدر في تصريحات لـ"مصراوى" على مجموعة من الإرشادات العاجلة للمواطنين، أبرزها:

• عدم ملامسة أعمدة الإنارة أو الأكشاك الكهربائية أو الأسلاك في الشوارع.

• الإبلاغ فورًا عن أي كابل ظاهر أو عامود مائل عبر الخط الساخن 121 الذي يعمل على مدار الساعة.

• تجنب الاقتراب من برك المياه القريبة من مهمات الكهرباء لاحتمالية وجود تسرب تيار غير مرئي.

• تحذير الأطفال من اللعب في الشوارع المبتلة أو بالقرب من الأعمدة.

وأكدت الوزارة، أن الحفاظ على الأرواح هو الأولوية القصوى، وأن أي محاولة للمساس بمهمات الكهرباء في الظروف المناخية الحالية قد تتسبب في حوادث صعق خطيرة، مشيرة إلى أن فرق الصيانة لا تزال تنفذ أعمال مراجعة وتأمين موسعة لمكونات الشبكة تحسبًا لاستمرار عدم الاستقرار في الطقس.

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع شركات التوزيع بالإبلاغ عن أي ملاحظات تخص الشبكة، وعدم محاولة إصلاح أي عطل ذاتيًا، مؤكدة أن التعامل مع الكهرباء في أجواء الأمطار يجب أن يتم فقط من خلال فرق متخصصة.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة القطاع لتعزيز إجراءات السلامة الكهربائية خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على استقرار التغذية وتقليل المشكلات الناتجة عن الأحوال الجوية.