تألقت الفنانة هنا الزاهد رفقة أفراد عائلتها بإطلالات متشابهة باللون الأحمر الناري، احتفالا بأجواء رأس السنة.

ظهرت هنا وعائلتها بـ بيجامات موحدة باللون الأحمر، مع بنطلونات بنقشة "الكاروهات".

وأكتملت الإطلالات بإكسسوارات احتفالية لافتة، من بينها أطواق رأس مزينة، أضافت طابعا مرحا ومناسبا للأجواء الاحتفالية.

كما ساهم التناغم بين الملابس وتسريحات الشعر الطبيعية في منح المظهر بساطة وأناقة عفوية.

وفقا لموقع "Forbes"، يتميز ارتداء اللون الأحمر بقدرته على لفت الانتباه ومنح شعور بالثقة والقوة، بالإضافة إلى يُسهل تنسيقه مع ألوان أخرى، ما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات الاحتفالية.

اقرأ أيضا:

8 صور ومعلومات عن إطلالة كارول سماحة في أحدث ظهور لها

حصاد 2025| نجمات تألقن بجرأة وإطلالات خطفت الأضواء على السجادة الحمراء

حصاد 2025| نجمات أثرن الجدل بإطلالات غريبة وغير متوقعة

مكياج ترابي وفستان منفوش.. هاجر الشرنوبي بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جريئة.. سر اللوك



