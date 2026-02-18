عقار مائل وقرار هندسي.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بحي الجمرك -صور

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بحي الجمرك شملت تفقد مشروعات تطوير حلقة السمك ومحيط قلعة قايتباي وميدان المساجد.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي الجمرك، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين بما يحقق رضاهم وسرعة إنجاز مصالحهم، مع التأكيد على سرعة إجراء المعاينات للعقارات الصادر لها قرارات بذلك.

وشملت الجولة المرور على أحد العقارات المائلة بشارع سبلة بمنطقة رأس التين، والصادر له قرار بالإزالة، وذلك برفقة لجنة هندسية مشكلة من أساتذة متخصصين لمعاينة الموقع.

وأكد المحافظ للسكان أن أمن وسلامة قاطني العقار والعقارات المجاورة يأتي في المقام الأول، وأن المحافظة في انتظار قرار اللجنة الهندسية المشكلة، لتحديد مصير العقار.

وتابع عطية، آخر المستجدات بمشروع تطوير ميدان المساجد، حيث التقى بمجموعة من السياح الذين أشادوا بجمال المدينة، متمنين سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالموقع الديني والروحاني العريق.

وأشار إلى أنه سيجري تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الجزء الأكبر من المشروع خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أهمية اختيار نباتات تتناسب مع طبيعة هذا الموقع وتحافظ على جمال التصميم.

واستفسر من المهندسين عن مدى توافر ساحات لإقامة الاحتفالات الدينية الكبرى، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هوية هذا المكان التراثي والديني العريق ليكون منطقة جذب سياحي.