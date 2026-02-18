إعلان

سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:07 م 18/02/2026

سعر اليورو

تراجع أسعار اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.49 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.72 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك مصر: 55.53 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.77 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.45 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.69 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.45 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و55.69 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.47 جنيه للشراء، و55.68 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

