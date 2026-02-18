إعلان

ارتفاع أسعار الفول والزيت والجبن الأبيض اليوم بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

12:09 م 18/02/2026

أسعار السلع الغذائية

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.57 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.74 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.41 جنيه، بزيادة 2.19 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.67 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.06 جنيه، بزيادة 82 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.33 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.74 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.96 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.51 جنيه، بتراجع 2.63 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.66 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 34.89 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 60.57 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.9 جنيه، بزيادة 11.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.18 جنيه، بتراجع 7.75 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.91 جنيه، بتراجع 1.81 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 100.18 جنيه، بتراجع 5.26 جنيه.

