اختلقت تصاميم إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، حيث ظهر بعضهن بفساتين شفافة ومكشوفة وجريئة.

وفيما يلي، يستعرض "مصراوي أبرز النجمات التي ظهرت بفساتين شفافة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وئام مجدي

أطلت الفنانة وئام مجدي بفستان طويل باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات لامعة بالكامل، وبقصة "الكب"، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

مادلين طبر

تألقت الفنانة مادلين طبر بفستان طويل شفاف باللون "البيبي بلو"، تميز بأنه بقصة مكشوفة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ونسقت مع الإطلالة كلاتش أسود، وحذاء فضي، وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من كوليه وحلق.

رانيا يوسف

ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا جريئا ومكشوفا بقصة الكب باللونين الأبيض والذهبي بفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز ملامحها.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

سما كامل

ظهرت ملكة جمال مصر لعام ٢٠٢٥ سما كامل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون البيج اللامع، تميز بأنه مزينا بتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البيج مصنوع من التل، مزينا بتطريزات من الأعلى، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.

