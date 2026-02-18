إعلان

الصور- مديرية الزراعة بالإسماعيلية تعلن انطلاق موسم حصاد بنجر السكر

كتب : أميرة يوسف

01:03 م 18/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مشاركة العمال في عمليات الجمع
  • عرض 4 صورة
    جولة وكيل الزراعة
  • عرض 4 صورة
    حصاد البنجر

أعلنت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، انطلاق موسم حصاد محصول بنجر السكر بجمعية أبوصوير المحطة الزراعية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمتابعة سير عمليات الحصاد والتأكد من تطبيق التوصيات الفنية، لضمان جودة المحصول وزيادة الإنتاجية.

وأكد الدكتور محمد عطوة جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، أن محصول بنجر السكر من المحاصيل الاقتصادية الهامة التي تسهم في دعم صناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما يمثل نموذجًا للتكامل بين جهود المزارعين والأجهزة الإرشادية والبحثية وشركات التصنيع، موضحًا أن مساحة زراعته بمحافظة الإسماعيلية تصل إلى نحو 14 فدانًا، مما يعكس الدور الحيوي للمحصول في دعم الأمن الغذائي وصناعة السكر.

حضر الفعاليات عدد من قيادات مديرية الزراعة، بجانب عدد من ممثلي شركات السكر ،حيث أشاد الحضور بما بذله المزارعون من جهود مستمرة في الرعاية والتسميد والمتابعة الفنية، مؤكدين أن موسم الحصاد يمثل تتويجًا لهذه الجهود ويحقق أفضل عائد اقتصادي.

موسم حصاد بنجر السكر مديرية الزراعة بالإسماعيلية جمعية أبوصوير

