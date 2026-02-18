10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

تألقت المطربة يارا بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت يارا عباءة واسعة من الأقمشة الشفافة بألوان البنفسجي والذهبي، مزينة بتطريزات لامعة تضفي لمسة فخمة على التصميم.

تنساب الأقمشة الناعمة بشكل أنيق حول الجسم، ما يمنحها مظهرا راقيا، بينما يبرز التطريز منطقة الصدر ليضفي تفصيلا ملفتا للأنظار.

كما يتناسب اختيار تسريحة الشعر الويفي مع الإطلالة، ما يضفي لمسة من الأنوثة والنعومة.

واعتمدت مكياجا هادئا يتناسب مع لون بشرتها.

وفقا لموقع "yallaworldx"، العباءة أصبحت قطعة أساسية في خزانة كل امرأة تبحث عن الأناقة والتميز، فهي تجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد، تصميماتها المتنوعة، مثل العباءة الواسعة المطرزة بألوان جذابة، تمنح الإطلالة لمسة عصرية.

كما تتيح العباءة تنسيقا سهلا مع مختلف الإكسسوارات وتسريحات الشعر، بفضل خاماتها الخفيفة.

اقرأ أيضا:

مي سليم بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البرجندي؟

ألفت عمر بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

بالأحمر الناري.. بشرى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كالعروس.. جومانا مراد تخطف الأنظار بلوك جذاب

ملكة جمال العام 2025 بإطلالة رياضية.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟



