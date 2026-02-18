إعلان

كالأميرات.. أسماء جلال بفستان ساحر

كتب : أسماء مرسي

12:30 م 18/02/2026
ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أسماء بفستان طويل باللون البيبي بلو، جاء بتصميم "الأوف شولدر" وقصة ضيقة عند منطقة الخصر، ما أبرز قوامها وأضفى لمسة أنثوية أنيقة على الإطلالة.

الفستان اتسع من الأسفل بقصة الأميرات المنفوشة، ما منحها مظهرا راقيا ومميزا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق.

وفقا لموقع "Verywell Mind"، يمنح ارتداء اللون البيبي بلو الإطلالة لمسة من الرقة والنعومة، ويعد خيارا مثاليا للفساتين لما يضيفه من مظهرا جذابا.

كما أنه لونا شائعا في الموضة النسائية، ويمكن تنسيقه مع ألوان حيادية مثل الأبيض أو الرمادي للحصول على إطلالة متوازنة وجذابة.

