ميرنا نور الدين بإطلالة مميزة.. لماذا اختارت الجاكيت الجلد؟

تألقت الفنانة ميرنا نور الدين بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ميرنا مرتدية جاكيت باللون البني من خامة الجلد، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة.

جاكيت الجلد من القطع الأساسية في خزانة أي امرأة، فهو يمنحك مظهرا عصريا وكلاسيكيا في نفس الوقت، يتناسب مع الإطلالات اليومية والمسائية، ويضيف لمسة من الجاذبية والثقة لمرتديه، بحسب موقع "leathercult".