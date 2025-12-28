حصاد 2020.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركة الفنانة كندة علوش مجموعة صور تجمعها بزوجها عمرو يوسف احتفالا بعيد ميلاده في الإسكندرية، وجاء ذلك من خلال صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت كندة علوش وهي ترتدي فستاناً قصيراً يصل إلى الركبة، باللون الأسود المخملي.

يتميز الفستان بلمسات بيضاء على الأكمام،وأكملت إطلالتها بجوارب سوداء شفافة (كولون) وحذاء أسود بكعب عالٍ.

وفق "FARFETCH" الخاصة بالموصة، فإن اللمسات البيضاء على أطراف الأكمام (أو الياقات) مع الفستان الأسود اختياراً كلاسيكياً يضفي لمسة من الأناقة والاحترافية.

يعكس هذا التباين الحاد بين الأسود والأبيض أناقة خالدة تعود إلى قرون مضت، ويمنح الإطلالة طابعاً ملكياً وراقياً.

إطلالة عمرو يوسف

ارتدى تي شيرت بلون رمادي غامق أو كحلي سادة وبنطلون أسود ضيق (سليم فيت)، وحذاء أسود أنيق.