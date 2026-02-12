كسرت قواعد الموضة .. أجرأ إطلالات مايا دياب

كتبت- أسماء مرسي:

تحرص المطربة اللبنانية مايا دياب دائما على لفت الأنظار بإطلالاتها المميزة التي تجمع بين الفخامة والأناقة والجرأة معا.

في السطور التالية، إليكم أبرز إطلالاتها الجريئة التي كسرت قواعد الموضة وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي:

فستان أحمر ناري

ظهرت مايا بفستان طويل باللون الأحمر الناري من خامة الساتان اللامعة، بتصميم مكشوف عند منطقة الصدر والظهر، مع قصة ضيقة منسدلة أبرزت رشاقتها، ونسقت معه شالا بصيحة الفرو، وكان الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لوي ساباجي.

اعتمدت مايا مكياجا ناعما بدرجات النيود مع التركيز على العيون، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بأسلوب كلاسيكي، من تنفيذ مصفف الشعر روني جبرين.

فستان بني فاتح بصيحة "الشراشيب"

أطلت بفستان طويل باللون البني الفاتح مزين بشراشيب لامعة، وتصميم ضيق مع فتحة جانبية لإحدى الساقين، ما منح الإطلالة طابعا لافتا، أبرزت القطعة الشفافة "الكاب" لمسة ناعمة.

وجاء الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لوي ساباجي، والإطلالة تنسيق من الاستايلست سليمان ضياء.

اختارت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر عفوية منسدلة.

فستان أسود ملكي

ارتدت فستانا طويلا مزيجا من الأسود والفضي من خامة المخمل، مع قصة ضيقة وإكستنشن أسود، مزين بتطريزات فضية أضفت لمسة فخامة على الإطلالة، وأكملت إطلالتها بمكياج ترابي يبرز العيون، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع مجوهرات من حلق وعقد أنيقة.

هوت شورت جريء

في إطلالة أخرى، ارتدت جاكيت قصير باللون الأسود مزين بتطريزات ذهبية، مع هوت شورت باللون البرجندي وتوب ذهبي، واختارت مكياجا ترابيا بألوان النيود، مع شعر ويفي منسدل، وحذاء وقبعة سوداء، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات من حلق وخاتم وأسورة.

فستان فضي لامع

ظهرت بفستان طويل باللون الفضي اللامع، ضيق عند منطقة الخصر ليبرز تفاصيل جسمها، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، وأضفت مجوهرات ماسية من حلق وخاتم لإطلالة متكاملة وجذابة