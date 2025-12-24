محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة غريبة.. ما سر اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

لفت الفنان محمد رمضان الأنظار بإطلالة غريبة وغير تقليدية، وذلك من خلال صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر رمضان مرتديا جاكيت جلدي قصير باللون الأسود، تميز بتفاصيل لافتة على الأكمام مزينة بزخارف ذهبية تشبه التنانين، ما أضفى طابعا غريبا على الإطلالة.

ونسق أسفل الجاكيت بلوفر وبنطلون باللون نفسه.

كما أكمل اللوك بسلسلة ذهبية ونظارة شمسية، بالإضافة إلى حذاء أسود.

وفقا لموقع Greylongg، ارتداء الرجل للون الأسود يشير إلى القوة والثقة بالنفس، كما يمنحه مظهرا أنيقا وجذابا، إضافة إلى ذلك، يسهم في إبراز شخصية الرجل بشكل جاد وراق، ويضفي عليه لمسة من الغموض الجذاب الذي يلفت الانتباه بأسلوب بسيط وأنيق.