هلا السعيد بفستان جذاب.. سر اللوك

كتبت- شيماء مرسي

05:45 م 09/02/2026
ظهرت الفنانة هلا السعيد بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت هلا فستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر يتميز بفتحة ساق جريئة، من تصميم "perla".

أما مكياجها، فاعتمدت هلا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هلا أن ترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة.

ونسقت نانسي مع إطلالتها حذاء باللون الفضي يتماشى مع لون وتصميم الفستان.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم، من تصميم "Bijoux Jewelry".

هلا السعيد

