ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة والمنيا - صور

كتب : جمال محمد

03:39 م 24/02/2026
في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، واصلت مديرية التموين بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المعنية، تنفيذ حملات ميدانية موسعة بعدد من مراكز المحافظة.

ففي مركز أبوقرقاص، نفذت مديرية التموين حملة مكبرة لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين وما تسببه من إزعاج وإضرار بالأمن العام، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة، وضبط مخازن غير مرخصة تقوم بحيازة وتداول الألعاب النارية.

وتم مصادرة 3188 كرتونة تضم أكثر من 121 ألف قطعة صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع، قبل طرحها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نظمت مديرية التموين حملة تموينية مكبرة بمركز المنيا استهدفت مخازن السلع الغذائية، وأسفرت عن تحرير محضرين لمخازن تعمل بدون ترخيص، وضبط ومصادرة 550 كرتونة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، وبما يضمن توفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية.

