إعلان

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وحدة أفريقية قوية لحل أزمات القارة

كتب : مصراوي

12:50 ص 13/02/2026

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى تعزيز الوحدة والتماسك وقيادة أفريقية قوية في التعامل مع الأزمات التي تشهدها القارة، وذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي أن رئيس المفوضية ألقى كلمته خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بشأن السودان والصومال، والذي عُقد على هامش الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، حث يوسف على وقف فوري ودائم لإطلاق النار يمكن التحقق منه، ومدعوم بآليات مراقبة موثوقة، بما يسهم في حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة الأراضي، وتهيئة الظروف لانتقال شامل بقيادة مدنية.

وبشأن الصومال، شدد رئيس المفوضية على ضرورة حماية المكاسب التي تحققت بصعوبة، داعيًا إلى توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، مؤكدًا أن استقرار الصومال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن البحري على المستويين الإقليمي والعالمي.

واختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كلمته بالتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بوحدة الأراضي، ورفض التدخل الخارجي، وتبني الحلول التي تقودها أفريقيا لمواجهة التحديات الأفريقية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف السودان الصومال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
زووم

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً
شئون عربية و دولية

ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود عن إنفاقه الانتخابي: "صرفت كام؟"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود عن إنفاقه الانتخابي: "صرفت كام؟"
"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
حوادث وقضايا

"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة