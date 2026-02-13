(أ ش أ)

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى تعزيز الوحدة والتماسك وقيادة أفريقية قوية في التعامل مع الأزمات التي تشهدها القارة، وذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي أن رئيس المفوضية ألقى كلمته خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بشأن السودان والصومال، والذي عُقد على هامش الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، حث يوسف على وقف فوري ودائم لإطلاق النار يمكن التحقق منه، ومدعوم بآليات مراقبة موثوقة، بما يسهم في حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة الأراضي، وتهيئة الظروف لانتقال شامل بقيادة مدنية.

وبشأن الصومال، شدد رئيس المفوضية على ضرورة حماية المكاسب التي تحققت بصعوبة، داعيًا إلى توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، مؤكدًا أن استقرار الصومال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن البحري على المستويين الإقليمي والعالمي.

واختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كلمته بالتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بوحدة الأراضي، ورفض التدخل الخارجي، وتبني الحلول التي تقودها أفريقيا لمواجهة التحديات الأفريقية.